Mercato - PSG : Nouvelle bombe de la presse espagnole sur Ousmane Dembele !

Publié le 26 janvier 2022 à 15h45 par A.D. mis à jour le 26 janvier 2022 à 15h46

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembele susciterait l'intérêt du PSG. D'ailleurs, Leonardo serait déjà en contact avec l'agent du joueur. Selon la presse espagnole, le directeur sportif du PSG aurait appelé Moussa Sissoko lorsque ce dernier a atterri à Barcelone avant son rendez-vous avec Joan Laporta.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017, Ousmane Dembele pourrait ne plus faire long feu en Catalogne. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant français n'arriverait pas à trouver un accord contractuel avec sa direction. Malgré tout, ni le clan Dembele, ni le Barça n'auraient abandonné l'idée de prolonger, du moins pour le moment. Alors qu'Ousmane Dembele peut déjà négocier un départ libre et gratuit avec le club de son choix, son agent était attendu à Barcelone ce mardi. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo , Moussa Sissoko et la direction du Barça auraient programmé un ultime rendez-vous pour tenter de se mettre d'accord. Et malheureusement pour Joan Laporta et Xavi, le PSG serait plus que jamais en embuscade pour Ousmane Dembele.

Leonardo aurait appelé Moussa Sissoko

Selon les informations d' El Chiringuito , divulguées ce mercredi après-midi, Leonardo aurait passé un coup de fil à Moussa Sissoko juste après son arrivée à Barcelone. Grâce à des images captées par le média espagnol, on peut voir que l'agent d'Ousmane Dembele reçoit un appel d'un certain « Leonardo PSG » à la sortie de l'aéroport. Reste à savoir s'il s'agissait bien d'un appel de Leonardo, le directeur sportif du PSG.