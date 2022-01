Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit un énorme avertissement pour Lewandowski !

Publié le 26 janvier 2022 à 14h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Robert Lewandowski est le plan B du PSG après Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Toutefois, à en croire Oliver Kahn, le Bayern ne compte pas du tout se séparer de son numéro 9.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement d'un départ libre et gratuit vers le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG a un accord verbal avec le club merengue. Et pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, Leonardo a déjà tout prévu. Selon les informations du 10 Sport, divulguées le 25 aout, Erling Haaland est le plan A du directeur sportif du PSG, tandis que Robert Lewandowski est son plan B. Toutefois, Oliver Kahn ne compte pas le laisser filer aussi facilement son buteur.

«Nous ferons tout pour que Robert reste avec nous le plus longtemps possible»