Mercato - ASSE : Dupraz va rater un joli coup en Serie A...

Publié le 26 janvier 2022 à 13h00 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'ASSE multiplie les pistes et les échecs. C'est encore le cas avec Vedat Muriqi qui privilégie un départ en Liga où Majorque a fait une offre.

Ce n'est plus un secret, l'ASSE cherche un avant-centre cet hiver. Présent en conférence de presse, Pascal Dupraz l'a d'ailleurs confirmé. « Il nous reste une semaine. Nous avons l’intention de prendre a minima un attaquant et un défenseur », assurait l'entraîneur des Verts. Un dossier très compliqué puisque l'ASSE n'arrive pas à boucler les pistes étudiées à l'image de celles menant à Jean-Philippe Mateta et Serhou Guirassy. Mais ce ne sont pas les seuls échecs que vont rencontrer les Verts...

Pour Muriqi, c'est fini