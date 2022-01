Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gomis lâche une première réponse à Dupraz pour son avenir !

Publié le 26 janvier 2022 à 19h10 par D.M.

L'ASSE aurait lancé les grandes manœuvres dans le dossier Bafétimbi Gomis. Contacté par les dirigeants stéphanois, l'attaquant ne fermerait pas la porte à un retour, mais dispose d'une offre plus intéressante.

Libre de tout contrat, Bafétimbi Gomis pourrait retourner en France. L’attaquant de 36 ans pourrait bien rejoindre son club formateur, l’ASSE. Selon les informations de But Football Club, du Parisien et de Foot Mercato, le club stéphanois, à la recherche d’un buteur, explorerait cette piste. Des contacts avec l’entourage de Gomis auraient été établis, mais aucune offre concrète de la part de l'ASSE ne serait arrivée sur la table de l’attaquant. Mais d’autres équipes seraient passées à l’action dans ce dossier.

Gomis hésite entre Galatasaray et l'ASSE