Mercato - ASSE : Bafétimbi Gomis fait une grosse annonce sur son avenir !

Publié le 27 janvier 2022 à 9h10 par A.M.

Libre depuis son départ d'Al-Hilal, Bafétimbi Gomis, convoité par l'ASSE, est toujours très attaché à l'Arabie Saoudite au point de vouloir y rester.

Après trois ans et demi à Al-Hilal, Bafétimbi Gomis a finalement mis fin à son aventure avec le club saoudien où il a empilé les buts au point d'être la troisième meilleur buteur français de l'année 2021 derrière Kylian Mbappé et Karim Benzema. Par conséquent, plusieurs clubs sont à l'affût pour l'accueillir à l'image de l'ASSE qui cherche désespérément un buteur et aurait pris contact avec Bafétimbi Gomis pour un retour au sein de son club formateur. Mais l'ancien buteur de l'OL et l'OM se voit bien rester en Arabie Saoudite où il est visiblement très heureux depuis son arrivée en 2018.

Gomis veut déjà revenir en Arabie Saoudite