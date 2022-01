Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les trois prochaines recrues de Xavi déjà identifiées ?

Publié le 27 janvier 2022 à 9h00 par G.d.S.S.

Toujours en quête de nouvelles recrues pour le FC Barcelone, Xavi réclame l’arrivée d’un latéral gauche et deux attaquants d’ici la fin du mercato. Et les trois joueurs en question ont déjà été choisis…

Ça bouge au FC Barcelone dans la dernière ligne droite du mercato hivernal ! Alors que le feuilleton Ousmane Dembélé fait couler beaucoup d’encre, la position du club catalan paraît claire avec l’international français qui arrivera au terme de son contrat en juin prochain : soit il accepte les conditions imposées avec une baisse de son salaire pour prolonger, soit il devra se trouver un point de chute cet hiver dans le cadre d’un transfert. Mais Xavi entend également se renforcer au Barça, et il a déjà ciblé ses trois priorités.

Morata, Tagliafico et Traoré en approche ?