Mercato - ASSE : Gomis, Beric… Quel attaquant doit recruter Dupraz ?

Publié le 27 janvier 2022 à 8h00 par La rédaction

Après avoir déjà accueilli 5 joueurs cet hiver, l’ASSE espère encore recruter un buteur d’ici le 31 janvier. Qui doit alors faire venir Pascal Dupraz ?

« Il nous reste une semaine. Nous avons l’intention de prendre a minima un attaquant et un défenseur ». Dernièrement, Pascal Dupraz avait été clair concernant ses intentions pour la suite et fin du mercato hivernal. En ce mois de janvier, l’ASSE a déjà accueilli 5 nouveaux joueurs, mais pour se maintenir en Ligue 1, les Verts attendent donc encore d’autres recrues. Et à l’ASSE, la priorité est de trouver un buteur. Alors que les Stéphanois pensaient tenir l’heureux élu avec Jean-Philippe Mateta, la porte s’est finalement fermée pour le joueur de Crystal Palace. En parallèle, d’autres dossiers se sont ouverts…

Les pistes se multiplient

L’ASSE n’a désormais plus que quelques jours pour tenter de trouver l’attaquant tant désiré par Pascal Dupraz. Et ces dernières heures, une grosse piste est apparue, celle menant à Bafétimbi Gomis. Actuellement libre, l’ancien des Verts pourrait ainsi faire son retour dans le Forez, bien que cela s’annonce compliqué étant donné que Gomis a d’autres propositions séduisantes, notamment en Turquie. Dans le même temps, il a également été question d’un retour de Robert Beric, lui aussi libre après la fin de son aventure en MLS. Mais ce ne sont pas les seules options à l’ASSE, qui aurait également coché les noms de Serhou Guirassy ou encore de Zé Luis.



Alors, quel attaquant doit recruter Dupraz ?