Mercato - ASSE : Boudebouz vend la mèche pour le recrutement de Dupraz !

Publié le 27 janvier 2022 à 11h10 par A.M.

Après la victoire de l'ASSE à Angers (1-0), Ryad Boudebouz a affiché son optimisme pour la fin de saison et annonce même l'arrivée prochaine de deux recrues.

Depuis l'ouverture du mercato d'hiver, l'ASSE ne chôme pas et a déjà recruté cinq joueurs, à savoir Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Eliquim Mangala et Joris Gnagnon. Toutefois, c'est encore loin d'être terminé puisque Pascal Dupraz souhaite encore voir débarquer deux nouveaux renforts dont un avant-centre qui pourrait être Robert Beric ou Bafétimbi Gomis. Après la précieux victoire à Angers mercredi soir (1-0), Ryad Boudebouz confirme d'ailleurs la tendance.

Boudebouz annonce l'arrivée de deux recrues