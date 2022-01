Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Morata, Xavi s'attaque à une piste colossale du PSG !

Publié le 27 janvier 2022 à 10h00 par D.M.

Priorité de Xavi pour renforcer le front de l'attaque, Alvaro Morata pourrait terminer la saison avec la Juventus. Le FC Barcelone poursuit ses recherches et aurait ciblé un autre joueur sur le marché.

Les prochaines recrues du FC Barcelone sont identifiées. D’ici la fin du mercato hivernal, le club catalan souhaiterait mettre la main sur un latéral gauche et sur deux attaquants. Pour renforcer le secteur offensif, la formation blaugrana penserait à Alvaro Morata, prêté par l’Atlético à la Juventus jusqu’à la fin de la saison. L’international espagnol pourrait voir son temps de jeu se réduire lors de cette deuxième partie de saison notamment en cas d’arrivée de Dusan Vlahovic (Fiorentina).

La piste Aubameyang évoquée au Barça