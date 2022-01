Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi préparerait bien son départ !

Publié le 27 janvier 2022 à 8h15 par A.M. mis à jour le 27 janvier 2022 à 8h20

Arrivée libre au PSG l'été dernier, Lionel Messi peine à s'intégrer à Paris ce qui relance les rumeurs d'un retour au FC Barcelone qui sont prise au sérieux en Espagne.

Un peu plus de six mois après son arrivée au PSG, Lionel Messi n'a pas encore retrouvé le rendement qui a fait de lui l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Par conséquent, en Espagne, l'idée d'un retour au FC Barcelone fait son chemin. Sur le plateau du Chiringuito , Lobo Carrasco a ainsi lâché une bombe mardi soir. « Je vois des indices importants concernant le retour de Messi au Barça. Et ce sera peut-être plus tôt que prévu. Si les résultats ne suivent pas, surtout en Ligue des champions, il pourrait réclamer son départ. La situation est difficile, mais son retour est possible », lançait l'ancien joueur du FC Barcelone avant d'ajouter que « Messi n'est pas heureux à Paris. Pas autant qu'à Barcelone en tout cas . »

Si la porte s'ouvre, Messi essaiera de retourner au Barça