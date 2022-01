Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’issue du feuilleton De Ligt est déjà connue !

Publié le 27 janvier 2022 à 7h30 par A.C.

Actuellement sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2024, Matthijs de Ligt pourrait bien être l’un des gros dossiers du prochain mercato estival.

Il n’a pas tardé à devenir un titulaire indiscutable à la Juventus, mais est-ce Matthijs de Ligt le restera encore longtemps ? Son agent Mino Raiola a parlé à l’automne dernier d’un départ plus que probable à l’été 2022, alors que les médias italiens parlent d’une clause de départ entre 75 et 90M€ qui pourrait s’activer dès le mois de juin. A Turin on assure vouloir garder le Néerlandais, mais de plus en plus de clubs s’intéressent à lui. C’est le cas du FC Barcelone, ou Joan Laporta souhaite absolument le recruter pour effacer l’échec connu par son prédécesseur Josep Maria Bartomeu.

De Ligt va payer le transfert de Vlahović