Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indésirable du Barça torpille le dossier De Ligt !

Publié le 5 janvier 2022 à 0h15 par A.C.

Actuellement prêté par le FC Barcelone à Beşiktaş, Miralem Pjanic s’est exprimé au sujet de la possible arrivée de son ancien coéquipier Matthijs de Ligt.

On le pensait en grosse difficulté, mais le FC Barcelone semble décidé à être l’un des principaux acteurs du mercato. C’est le cap fixé par Joan Laporta, qui a fait son retour la saison dernière et qui a déjà fait un gros effort avec le transfert de Ferran Torres, qui a couté pas moins de 55M€ au club. Le président du Barça ne va pas s’arrêter là, puisqu’il souhaiterait boucler plusieurs coups avec Mino Raiola cet été et notamment pour Matthijs de Ligt, qui serait également dans les plans du Paris Saint-Germain. Déjà suivi en 2019, le défenseur néerlandais pourrait en effet quitter la Juventus à la fin de la saison.

« Il est heureux à la Juve et quand on est heureux, il vaut mieux y rester »