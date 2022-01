Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le coup de gueule de ce club de Liga sur l’arrivée de Ferran Torres !

Publié le 4 janvier 2022 à 21h30 par T.M.

Toujours en pleine crise, le FC Barcelone a tout de même lâché 55M€ pour Ferran Torres. De quoi faire réagir l’entraîneur de Valence.

A 21 ans, Ferran Torres fait son retour en Liga. Révélé à Valence, l’Espagnol vient de rejoindre le FC Barcelone en provenance de Manchester City. A la recherche de renforts offensifs, Xavi avait fait de son compatriote sa priorité. Pour cela, Joan Laporta n’a pas hésité à sortir le chéquier, lâchant ainsi 55M€ + 10M€ de bonus pour recruter Ferran Torres. Une dépense qui intervient toutefois au moment où les finances du Barça ne sont toujours pas revenues à la normale. Et forcément, cela ne passe pas auprès de certains.

« Où est le Fair-Play ? »