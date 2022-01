Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare un coup à 0€ !

Publié le 27 janvier 2022 à 5h15 par T.M.

Depuis quelques jours, le nom de Samuel Gigot circule du côté de l’OM. Ce mercredi, l’entourage du joueur du Spartak Moscou a confirmé la tendance.

A l’OM, plusieurs joueurs devraient partir dans les mois à venir. En défense centrale, un grand renouvellement pourrait d’ailleurs être opéré. Actuellement prêté par Arsenal, William Saliba devrait retourner chez les Gunners tandis que Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez pourraient être vendus. Pablo Longoria devra alors pallier ces départs à l’OM et une piste a été évoquée en défense centrale, celle menant à Samuel Gigot. Aujourd’hui au Spartak Moscou, le Français arrive au terme de son contrat avec le club russe.

« Il y a clairement des discussions entre l'OM et Samuel »