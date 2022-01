Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Paredes, Herrera plombe les plans de Pochettino !

Publié le 27 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

Pour recruter Tanguy Ndombele, le PSG envisage un échange de joueurs avec Tottenham. Mais encore faut-il trouver des éléments enclins à rejoindre les Spurs.

Dans cette dernière ligne droite du mercato, le PSG s’active pour tenter de faire venir Tanguy Ndombele, qui n’est plus désiré à Tottenham. Mais encore faut-il trouver un terrain d’entente avec les Spurs. Leonardo s’active donc pour cela, mais ce n’est pas simple. L’une des solutions explorées a été un échange de joueurs. Toutefois, pour mener à bien cette opération, il faut trouver une contrepartie pour Ndombele. Problème, aucun joueur de Pochettino ne semble vouloir être dans la balance.

Herrera dit non !