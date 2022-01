Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti s'attaque à un chantier colossal pour cet été !

Publié le 27 janvier 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Alors que Kylian Mbappé est présenté comme la grande priorité de Florentino Perez, le Real Madrid envisagerait aussi de recruter un défenseur central lors du prochain mercato estival.

Le Real Madrid a pris rendez-vous dans le dossier Kylian Mbappé. Après avoir connu un échec lors du dernier mercato estival, le club espagnol va revenir à la charge pour tenter de recruter le joueur du PSG. L’affaire semble bien engagée puisque le champion du monde 2018 a déjà un accord de principe avec la formation merengue selon les informations exclusives du 10Sport.com. Mais Kylian Mbappé ne devrait pas être la seule recrue de Florentino Perez. Le président du Real Madrid envisagerait de l’associer à Erling Haaland (Borussia Dortmund) la saison prochaine selon la presse espagnole. Discret lors des dernières sessions de transferts, le club voudrait aussi profiter de cette fenêtre de tir pour renforcer son secteur défensif. Orpheline de Sergio Ramos et de Raphaël Varane, la Casa Blanca peut compter cette année sur David Alaba, arrivé l’été dernier en provenance du Bayern Munich. Mais un autre renfort est attendu dans la capitale espagnole afin de remplacer numériquement Raphaël Varane, parti à Manchester United.

Koundé et Süle ciblés par le Real Madrid

Le quotidien espagnol Mundo Deportivo présente ce dossier comme l’une des grandes priorités du Real Madrid. Les dirigeants espagnols se sont mis au travail et auraient déjà ciblé plusieurs profils. Epoustouflant la saison dernière sous le maillot du FC Séville, Jules Koundé demeure toujours aussi apprécié au sein de la formation merengue . Annoncé à Chelsea ou encore au FC Barcelone ces derniers mois, l’international français pourrait changer d’air lors du prochain mercato estival, notamment si une équipe se décide à lever sa clause libératoire, fixée à 80M€. Alors que le dossier Kylian Mbappé devrait occuper une grande partie de ses finances, le Real Madrid pourrait décider de se concentrer sur des opérations à faible coût. Le profil de Niklas Süle est également évoqué. Le joueur de 26 ans quittera le Bayern Munich à la fin de la saison et sera libre de négocier avec l’équipe de son choix. « Les négociations avec Niklas (Süle) ont duré très longtemps. Nous lui avons fait une offre. Il ne l'a pas acceptée. Il veut quitter le club à la fin de la saison » a confié Oliver Kahn, l’un des dirigeants de l’équipe bavaroise. Mais dans ce dossier, la Casa Blanca devrait affronter la concurrence de son plus grand rival, le FC Barcelone..

La solution interne envisagée