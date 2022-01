Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar... Le gros aveu de Sergio Ramos sur son arrivée !

Publié le 27 janvier 2022 à 11h45 par A.M.

Interrogé sur son arrivée au PSG, Sergio Ramos reconnaît qu'il a contacté plusieurs joueurs avant de prendre sa décision, à l'image de Lionel Messi et Neymar.

En fin de contrat avec le Real Madrid à l'issue de la saison dernière, Sergio Ramos n'a pas prolongé et a donc quitté le club merengue, 16 ans après son arrivée en provenance du Séville FC en 2005. Le PSG a donc sauté sur l'occasion pour attirer le défenseur espagnol qui s'est engagé dans la capitale jusqu'en 2023. C'est la première fois de sa carrière que Sergio Ramos quitte la Liga, par conséquent, avant de signer au PSG, il a contacté plusieurs joueurs à l'image de Keylor Navas, avec lequel il a évolué au Real Madrid, mais aussi de Neymar et de Lionel Messi qui a rejoint le club parisien quelques semaines après Sergio Ramos.

Ramos a appelé Messi et Neymar avant de signer au PSG