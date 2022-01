Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino fait le forcing pour partir !

Publié le 27 janvier 2022 à 16h15 par A.M.

Barré par la concurrence à son poste, Colin Dagba veut quitter le PSG et souhaite désormais rejoindre Majorque malgré l'insistance de Venise. Le joueur essaie de convaincre Mauricio Pochettino de le laisser filer.

Bien décidé à alléger son effectif, le PSG espère encore boucler des départs d'ici la fin du mercato. C'est d'ailleurs la condition sine qua non pour pouvoir entériner l'arrivée de Tanguy Ndombele sous la forme d'un prêt en provenance de Tottenham. Dans cette optique, Eric Dina Junior Ebimbe devrait être prêté au Bayer Leverkusen avec une option d'achat. D'autre part, la situation de Colin Dagba est également à suivre. Comme révélé par le10sport.com, le jeune latéral droit avait refusé d'être prêté à l'ASSE en début de mercato.

Dagba veut aller à Majorque