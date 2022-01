Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce forte d'Haaland sur son avenir !

Publié le 27 janvier 2022 à 9h15 par B.C.

Après avoir indiqué que le Borussia Dortmund lui mettait la pression pour son avenir, Erling Haaland est revenu sur cette prise de parole qui avait fait parler il y a quelques jours.

Engagé avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, Erling Haaland pourrait quitter le club de la Ruhr avant cette date en raison de l’emballement qu’il suscite sur le marché des transferts. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG a notamment fait du Norvégien sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé, mais le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City sont également déterminés à rafler la mise dans ce dossier. De son côté, le BVB souhaite rapidement être fixé concernant l’avenir de sa star, ce qui regrettait cette dernière au micro de Jan Aage Fjørtoft le 14 janvier dernier : « Le Borussia Dortmund me pousse à prendre une décision sur certaines choses. Mais je veux juste jouer au football. Cela veut probablement dire que je vais bientôt devoir mettre les choses en route. Je n'ai jamais parlé auparavant pour respecter le club . » Une sortie minimisée par Erling Haaland lors d’une nouvelle prise de parole.

« J'ai senti qu'il était temps pour moi de dire quelque chose »