Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de Pochettino a choisi sa prochaine destination !

Publié le 28 janvier 2022 à 1h45 par A.D.

Pas forcément désiré au PSG, et notamment parce que Leonardo et Mauricio Pochettino aimeraient recruter Tanguy Ndombele cet hiver, Danilo Pereira aurait déjà choisi son prochain club. Selon la presse italienne, le milieu de terrain de 30 ans serait ouvert à l'idée d'évoluer sous la houlette de José Mourinho à l'AS Rome.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG de Mauricio Pochettino serait déterminé à s'offrir les services de Tanguy Ndombele en prêt. Dans cette optique, le club de la capitale aimerait se séparer d'un de ses éléments de son entre jeu. Devenu indésirable au PSG, Danilo Pereira aurait été proposé à l'AS Rome. Et à en croire Il Romanista , José Mourinho serait prêt à s'attaquer à l'international portugais dès qu'Amadou Diawara aura accepté une offre pour partir. Mais qu'en pense Danilo Pereira ?

Danilo Pereira veut rejoindre Mourinho à la Roma