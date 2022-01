Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Ndombele... L'incroyable annonce de Riolo !

Publié le 29 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino ferait le forcing pour recruter Tanguy Ndombele, Daniel Riolo ne cache pas ses doutes concernant ce dossier.

Cet hiver, le PSG espère dénicher une belle opportunité sur le marché au milieu de terrain. Dans cette optique, le club de la capitale tente d'obtenir le prêt de Tanguy Ndombele dont le profil plait particulièrement à Mauricio Pochettino. Il faut dire que le technicien argentin était à l'origine de son arrivée à Tottenham en 2019. Mais pour Daniel Riolo, ce n'est pas une bonne idée.

«Il va jouer avec un entraineur qui le kiffe, et qui ne sera plus entraineur dans six mois»