Mercato - PSG : Pochettino a fait une grande promesse à sa prochaine recrue !

Publié le 28 janvier 2022 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 28 janvier 2022 à 8h18

Grande priorité du PSG en cette période de mercato hivernal, Tanguy Ndombele semble se rapprocher à grand pas du Parc des Princes. D’autant que Mauricio Pochettino aurait garanti une place de titulaire au milieu de terrain de Tottenham…

Tanguy Ndombele au PSG, ça se précise ? Le milieu de terrain français de 25 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Tottenham, apparaît depuis quelque temps comme la piste grandement privilégiée par les dirigeants du club de la capitale, et les dernières tendances semblent très positives sur l’issue du dossier. En effet, le PSG et les Spurs seraient confiants sur l’issue des négociations au sujet de Ndombele, et ce probable renfort devrait faire le bonheur d’un certain Mauricio Pochettino…

Ndombele sera titulaire avec Pochettino