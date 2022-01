Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho pourrait rendre un précieux service à Pochettino !

Publié le 27 janvier 2022 à 19h45 par A.D.

Alors que le PSG serait déterminé à s'offrir les services de Tanguy Ndombele cet hiver, Danilo Pereira aurait été proposé à l'AS Rome. Sur le point de perdre Amadou Diawara, José Mourinho devrait se positionner sérieusement sur le milieu de terrain du PSG une fois que l'international guinéen aura choisi sa prochaine destination.

Malgré un effectif riche en milieux de terrain, Mauricio Pochettino et Leonardo souhaiteraient recruter un renfort à ce poste lors de ce mercato hivernal. En effet, le coach et le directeur sportif du PSG s'activeraient en coulisses pour pouvoir récupérer Tanguy Ndombele en prêt. Dans cette optique, le club parisien compterait se séparer d'un élément de son entre jeu d'ici la fin du mois de janvier. Et José Mourinho pourrait en profiter pour s'offrir les services de Danilo Pereira.

Danilo Pereira, le digne successeur d'Amadou Diawara à Rome ?