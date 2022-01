Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a choisi sa prochaine recrue !

Publié le 27 janvier 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Tanguy Ndombele semble se rapprocher de jour en jour du PSG, Mauricio Pochettino attend de pied ferme le milieu de terrain de Tottenham et fait le forcing en interne pour le faire venir.

« Ndombele au PSG ? Je n'aime pas parler des rumeurs ou des joueurs qui sont dans d'autres équipes. On a un groupe d'une grande qualité. Le club a fait des gros efforts l'été dernier pour avoir un effectif équilibré. Le mercato d'hiver est ouvert. Il y a peut-être des joueurs qui ont des envies mais je suis content de mon effectif », indiquait récemment Mauricio Pochettino en conférence de presse au sujet d’une possible arrivée de Tanguy Ndombele au PSG cet hiver. L’entraîneur argentin a donc préféré botter en touche sur ce dossier chaud du mercato hivernal, et pourtant en coulisses, les intentions de Pochettino sont très claires avec son ancien protégé de Tottenham.

Pochettino réclame Ndombele

Comme l’a annoncé RMC Sport mercredi, l’entraîneur du PSG serait déterminé à boucler au plus vite l’arrivée de Tanguy Ndombele et mettrait la pression en interne. Mauricio Pochettino souhaite impérativement pouvoir compter sur l’international français pour le double choc face au Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions, et reste donc à savoir si l’entraîneur du PSG aura ce qu’il désire avec Ndombele.