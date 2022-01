Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino pose ses conditions pour la fin du mercato de Leonardo !

Publié le 26 janvier 2022 à 23h15 par A.C.

Mauricio Pochettino semble avoir les idées claires concernant la direction que doit prendre le Paris Saint-Germain en cette dernière semaine du mercato hivernal.

Il ne reste plus que quelques jours aux clubs européens pour se renforcer, ou encore dégraisser leurs effectifs. Le Paris Saint-Germain a déjà salué plusieurs joueurs, mais d’autres pourraient suivre, puisque Mauricio Pochettino aurait réclamé l’arrivée de Tanguy Ndombélé, qu’il a déjà eu sous ses ordres à Tottenham. Or, si l’international français venait à rejoindre le PSG avant le 1er février prochain il y aurait une sorte d’embouteillage au milieu avec Idrissa Gueye, Marco Verratti, Leandro Paredes, Ander Herrera ou encore Georginio Wijnaldum et Danilo Pereira. Il y en aura au moins un qui devra donc être sacrifié...

Pochettino veut garder Herrera