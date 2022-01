Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme rebondissement pour la prochaine recrue de Pochettino !

Publié le 26 janvier 2022 à 14h10 par A.M.

Priorité du PSG pour cette fin de mercato, Tanguy Ndombele pourrait bien filer à Valence qui serait tombé d'accord avec Tottenham pour un prêt de six mois.

D'ici la fin du mercato, l'objectif du PSG est de recruter un renfort dans l'entrejeu. Dans cette optique, la piste la plus chaude mène à Tanguy Ndombele. Mauricio Pochettino, qui était à l'origine du recrutement de l'international français à Tottenham en 2019, souhaiterait le récupérer à Paris d'ici la fin du mois de janvier. L'ancien Lyonnais semble également très chaud à l'idée de débarquer au PSG, mais le club de la capitale doit encore dégraisser avant d'attirer un nouveau joueur. Et le temps presse.

Valence est d'accord avec Tottenham pour Ndombele