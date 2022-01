Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de froid pour l’arrivée de cette recrue annoncée de Pochettino !

Publié le 25 janvier 2022 à 20h30 par T.M.

Après avoir eu Tanguy Ndombele sous ses ordres à Tottenham, Mauricio Pochettino voudrait désormais le retrouver au PSG. Leonardo s’activerait alors en coulisses pour régler l’opération, mais selon les derniers échos, cela serait encore loin d’être fait.

Bien que cela n’était pas forcément une priorité pour ce mercato hivernal, le PSG voudrait finalement se renforcer durant ce mercato hivernal. Et Mauricio Pochettino a un nom en tête pour étoffer son effectif : Tanguy Ndombele. Les deux hommes se sont connus à Tottenham et des retrouvailles seraient désormais appréciées à la fois par l’Argentin et le Français. En effet, Ndombele n’est plus en odeur de sainteté auprès d’Antonio Conte à Tottenham. Cherchant à rebondir, l’international français ferait d’une arrivée au PSG sa priorité, lui qui pourrait alors faire son retour en Ligue 1 après son départ de l’OL. Si les Spurs ne ferment donc pas la porte au départ de leur milieu, encore faut-il trouver un terrain d’entente pour boucler cette opération. C’est donc ce que s’activerait à faire Leonardo depuis plusieurs jours. Néanmoins, selon les dernières informations du Parisien , une arrivée de Tanguy Ndombele serait encore hypothétique.

Les conditions ne sont pas encore réunies !

Si le PSG veut recruter Tanguy Ndombele, il faut remplir plusieurs conditions. La première concerne les modalités du prêt du joueur de Tottenham. A en croire le quotidien régional, le salaire du Français serait notamment l’un des gros points de blocage. Actuellement, Ndombele émargerait à près d’un million d’euros par mois et les Spurs réclameraient que ces émoluments soient pris en charge à 100% par le club de la capitale. De quoi faire gonfler la masse salariale. La solution serait alors de dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino. Cela est d’ailleurs la grande priorité en ce mois de janvier. Problème, Leonardo rencontre de gros problèmes à faire partir des joueurs après Rafinha et Sergio Rico, eux qui ont été prêtés sans option d’achat à la Real Sociedad et Majorque. En effet, au PSG, si les joueurs poussés au départ sont nombreux, ceux qui sont enclin à partir le sont moins. Leandro Paredes, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye ou encore Danilo Pereira n’auraient en effet pas envie de quitter l’effectif de Pochettino durant ce mois de janvier, alors qu’ils ne crouleraient en plus pas sous les ordres. Tout cela rendrait donc très compliquée l’arrivée de Tanguy Ndombele. A voir maintenant si la situation pourrait se décanter et évoluera d’ici le 31 janvier. Le compte à rebours est donc lancé…