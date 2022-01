Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse recrue hivernale de Pochettino se rapproche !

Publié le 27 janvier 2022 à 22h10 par A.D.

Alors que le PSG aimerait s'offrir les services de Tanguy Ndombele en prêt, Tottenham aurait clairement fixé ses exigences. En effet, Antonio Conte voudrait que le PSG paie l'intégralité du salaire du joueur et qu'aucun autre joueur ne soit inclus dans la transaction. A quelques jours de la fin du mercato hivernal, le PSG et Tottenham seraient en en négociations avancées et devraient trouver un accord très bientôt.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG voudrait miser sur Tanguy Ndombele cet hiver. En effet, le club de la capitale s'activerait en coulisses pour boucler le prêt du pensionnaire de Tottenham d'ici la fin du mois de janvier. Et alors que les Spurs auraient fixé des conditions claires pour le départ de Tanguy Ndombele, le PSG serait en passe de trouver un accord avec eux.

Un accord bientôt trouvé pour Tanguy Ndombele ?