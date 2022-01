Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino sort du silence pour son avenir !

Publié le 28 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

Après avoir été envoyé du côté de Tottenham dans le cadre de l’opération Tanguy Ndombele, Ander Herrera a été annoncé à l’OL. L’occasion pour le milieu de terrain du PSG de crier à la fake news.

Afin de boucler la venue de Tanguy Ndombele, mais également de poursuivre son opération dégraissage d’effectif, Leonardo aurait pris en considération plusieurs options pour convaincre Tottenham de laisser filer l’ancien joueur de l’OL. Outre Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum, Ander Herrera aurait lui aussi été évoqué dans des discussions entre le directeur sportif du PSG et Tottenham pour le dossier Ndombele. Cependant, comme The Athletic l’a affirmé cette semaine, Herrera ne serait prêt à quitter le PSG pour un club anglais si et seulement si c’était pour retrouver Manchester United. Pas de quoi calmer les rumeurs pour autant puisque le milieu de terrain du PSG a cette fois-ci été annoncé à l’OL.

Ander Herrera évoque la rumeur OL comme étant une fake news