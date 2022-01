Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ander Herrera dénonce une fake news pour son avenir !

Publié le 27 janvier 2022 à 23h10 par Th.B.

Après que son nom ait été mentionné dans l’opération Tanguy Ndombele, Ander Herrera a été envoyé en prêt du côté de l’OL par la presse. La rumeur de trop pour le milieu de terrain du PSG qui a réagi par l’intermédiaire de son compte Instagram.

Dans la journée de mardi, le journaliste de The Athletic Adam Crafton affirmait lors de The Athletic Football Podcast qu’Ander Herrera aurait refusé d’être inclus dans l’opération Tanguy Ndombele afin de servir de monnaie d’échange pour l’international français et d’ainsi, mettre les voiles vers le nord de Londres et Tottenham. En Angleterre, il n’y aurait qu’un retour à Manchester United qui intéresserait à la limite le milieu de terrain du PSG. Et ce jeudi, Foot Mercato a révélé qu’une tout autre option se présenterait à Herrera, du côté de l’OL.

Herrera démonte la rumeur d’un départ à l’OL