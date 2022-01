Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand danger est toujours présent pour Ndombele !

Publié le 28 janvier 2022 à 14h15 par A.M.

Bien qu'il reste la priorité de Mauricio Pochettino pour la fin du mercato, Tanguy Ndombele est toujours suivi par Valence qui dispose d'un accord avec Tottenham.

C'est le dossier brûlant de cette fin de mercato au PSG. En quête de renforts dans l'entrejeu, le club parisien s'active pour tenter de boucler le prêt de Tanguy Ndombele qui n'entre pas dans les plans d'Antonio Conte à Tottenham. Cependant, avant d'entériner l'arrivée de l'international français, le PSG doit dégraisser en se séparant de plusieurs joueurs, notamment dans l'entrejeu. Mais le club de la capitale peine à se délester de ses indésirables, et le temps presse.

Valence est toujours là