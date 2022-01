Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après le Real, le Barça veut plomber un dossier à 80M€ de Leonardo !

Publié le 29 janvier 2022 à 7h15 par B.C.

Désireux de se renforcer dans l’entrejeu, le PSG s’intéresse notamment à Tanguy Ndombele et Paul Pogba. Cependant, un autre milieu français séduirait Leonardo, à savoir Aurélien Tchouaméni. Mais une grosse concurrence attend le club de la capitale.

Même si le PSG s’est montré actif sur le marché ces dernières années au milieu de terrain, Leonardo souhaite encore injecter du sang neuf dans ce secteur. Il faut dire que certains joueurs peinent à apporter satisfaction, incitant le directeur sportif du PSG à explorer plusieurs pistes. Paul Pogba, Franck Kessié et Tanguy Ndombele seraient notamment pistés, tout comme Aurélien Tchouaméni. L’international français s’est fait remarquer sous le maillot de l’AS Monaco et dispose aujourd’hui d’une belle cote puisque son club attendrait au moins 80M€ pour lui. Le Real Madrid fait partie des favoris dans ce dossier, mais le FC Barcelone voudrait également avoir son mot à dire.

Le Barça et d’autres cadors lorgnent Tchouaméni