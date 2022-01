Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Ndombele… Le Qatar tente un autre coup XXL !

Publié le 29 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

En plus des pistes menant à Paul Pogba et Tanguy Ndombele pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo aurait également tenté sa chance avec Aurélien Tchouaméni.

Paul Pogba, Franck Kessié, Tanguy Ndombele… Le PSG multiplie les pistes au milieu de terrain. Les deux premiers, qui arriveront en fin de contrat l’été prochain respectivement avec Manchester United et le Milan AC, sont attendus au Parc des Princes à cette échéance, tandis que Ndombele semble proche de débarquer cet hiver au PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais le Qatar observe également en Ligue 1 pour garnir son entrejeu…

Le PSG a coché le nom de Tchouaméni

En effet, comme l’a annoncé MARCA vendredi, le PSG aurait récemment pris des renseignements au sujet d’Aurélien Tchouaméni (22 ans), le robuste milieu de terrain français de l’AS Monaco. Néanmoins, le club de la Principauté réclamerait entre 80 et 100M€ pour envisager une vente de sa pépite l’été prochain, d’autant que le Real Madrid semble plus que jamais positionné pour Tchouaméni. Des chiffres qui auraient donc refroidi les ardeurs du PSG.