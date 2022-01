Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a recalé un grand club étranger !

Publié le 29 janvier 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec l’OM, Boubacar Kamara a fait l’objet d’une offre inattendue de la part de l’Atlético de Madrid ces dernières heures. Mais Pablo Longoria a recalé l’écurie espagnole…

« Pour Bouba, on a beaucoup discuté. Il y a un respect mutuel, on a eu de bonnes discussions ensemble. Avec tout le monde. Dans la logique, si des choses arrivent et sont bonnes pour le joueur et le club, tout peut arriver », confiait récemment Pablo Longoria en conférence de presse sur l’avenir de Boubacar Kamara, qui arrive en fin de contrat avec l’OM. La tendance d’une vente avant la fin du mercato hivernal semble donc plausible dans ce dossier, mais Longoria a fixé des conditions financières très claires pour Kamara…

L’OM a recalé l’Atlético pour Kamara

En effet, comme l’a annoncé Marca vendredi, l’Atlético de Madrid aurait proposé 5M€ + divers bonus pour racheter les six derniers mois de contrat de Boubacar Kamara à l’OM, mais Longoria aurait refusé cette offre. Le président phocéen attendrait au minimum 10M€ pour envisager une vente de son protégé. Reste à savoir si l’Atlético retentera sa chance…