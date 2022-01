Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle piste révélée pour Steve Mandanda !

Publié le 29 janvier 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il doit se contenter d’un statut de doublure de luxe depuis plusieurs mois à l’OM, Steve Mandanda est annoncé sur le départ. Le FC Lorient aurait tenté sa chance dans ce dossier, en vain…

« Concernant Steve Mandanda, je veux qu'il reste ici, soit avec nous, joue avec nous. Il a peut-être envie d'être heureux ailleurs. Ce n'est pas moi qui décide. Je ne connais pas la situation, je ne sais pas s'il veut partir. Si c'est le cas, il faudra trouver un concurrent pour Pau Lopez », indiquait récemment Jorge Sampaoli en conférence de presse, n’excluant donc pas un éventuel départ de Mandanda avant la fin du mercato hivernal. L’emblématique gardien de l’OM, barré par Pau Lopez cette saison, commencerait à s’agacer de cette situation en interne, mais son départ ne semble pas pour autant à l’ordre du jour.

Lorient a tenté Mandanda, mais…

Comme l’a révélé L’Equipe vendredi, le FC Lorient aurait tenté sa chance avec Steve Mandanda en voulant attirer le gardien de l’OM avant la fin du mercato hivernal et ainsi redresser au plus sa situation sportive, mais cette piste ne devrait pas pour autant aboutir selon le quotidien sportif. Après des intérêts annoncés de l’ASSE et l’OGC Nice ces dernières semaines, c’est donc Lorient qui a tenté de relancer Mandanda. En vain.