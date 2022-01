Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le vestiaire monte au créneau pour Mandanda !

Publié le 27 janvier 2022 à 14h15 par A.M.

Présent en conférence de presse, Valentin Rongier s'est prononcé sur la situation de Steve Mandanda et monte au créneau pour le portier français.

L'été dernier, l'OM a décidé d'attirer Pau Lopez, prêté par l'AS Roma. Et le portier espagnol a rapidement pris le dessus sur Steve Mandanda, à tel point que l'option d'achat de Pau Lopez sera levée en fin de saison puisqu'il a déjà atteint la barre de 20 matches sous la maillot olympien. Une situation délicate pour l'international français qui réfléchirait même à un départ afin de regagner du temps de jeu. Cependant, au sein du vestiaire, on compte toujours sur Steve Mandanda comme l'assure Valentin Rongier.

«Steve c'est quelqu'un qui amène son leadership au quotidien»