Mercato - ASSE : Vers un départ d'Aouchiche ? La réponse de Perrin !

Publié le 28 janvier 2022 à 22h10 par A.M.

Présent en conférence de presse, Loïc Perrin, coordinateur sportif de l'ASSE, assure qu'aucun départ n'est prévu pour le moment, bien que l'avenir d'Adil Aouchiche soit incertain.

Très actif cet hiver, l'ASSE a déjà enregistré les renforts de Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Joris Gnagnon et Elaquim Mangala. Toutefois, le club du Forez pourrait également être amené à dégraisser d'ici lundi soir compte tenu du fait que Pascal Dupraz préférerait avoir un effectif plus restreint. « L’idée, c’est de travailler avec un groupe plus restreint qui prépare le match à venir. Une fois le match terminé, on fait les constats et s’il faut moduler le groupe en fonction des performances, des blessés, des suspendus, alors on fera. Mais il faut qu’on s’entraîne de manière plus resserrée avec 20 à 22 joueurs », confiait-t-il au Progrès . Dans cette optique, le prêt d'Ignacio Ramirez a été rompu tandis que Jean-Philippe Krasso a été prêté à Ajaccio. Mais ce n'est peut-être pas terminé.

«Personne n’a émis le souhait de partir»