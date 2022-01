Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gomis, Beric... Perrin et Dupraz lâchent leur vérité sur l'arrivée d'un buteur !

Publié le 28 janvier 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

En quête d'un avant-centre, l'ASSE multiplie les pistes dans le secteur offensif, mais peine à trouver la perle rare. Présents en conférence de presse, Loïc Perrin et Pascal Dupraz ont évoqué ce dossier en confirmant avoir tenté de recruter Robert Beric et Bafétimbi Gomis.

Comme attendu, l'ASSE ne chôme pas cet hiver. Et pour cause, entre la lutte pour le maintien et les nombreux départs à la CAN, les Verts avaient besoin de renforts. Dans cette optique, cinq nouveaux joueurs ont débarqué à savoir Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Joris Gnagnon et Elaquim Mangala. Toutefois, Pascal Dupraz espère voir encore deux recrues arriver d'ici lundi soir, à commencer par un avant-centre. Un dossier très compliqué puisque l'ASSE a multiplié les pistes depuis l'ouverture du mercato, en vain. Jean-Philippe Mateta, Sehrou Guirassy, Vedat Muriqi, Fiodor Chalov, Enzo Crivelli ou encore Grégoire Defrel ont tout été annoncés dans le viseur des Verts. Plus récemment, les pistes menant à Robert Beric et Bafétimbi Gomis ont également fait parler. Mais alors que le mercato fermera ses portes lundi soir, aucun attaquant semble proche de s'engager avec l'ASSE.

Perrin et Dupraz confirment avoir tenté Beric et Gomis