Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une nouvelle piste offensive explorée par Pascal Dupraz !

Publié le 27 janvier 2022 à 21h30 par T.M.

Alors que l’ASSE est toujours en quête d’un buteur, les Verts exploreraient une nouvelle piste pour satisfaire les besoins de Pascal Dupraz.

L’ASSE n’a plus que quelques jours pour tenter de trouver l’attaquant tant recherché par Pascal Dupraz. Le mercato hivernal fermera ses portes le 31 janvier prochain, le temps presse donc pour les Verts qui enchainent les échecs. En effet, alors que les noms de Robert Beric et de Bafétimbi Gomis circulaient ces derniers jours dans le Forez, les deux anciens de l’ASSE ne reviendront pas chez les Verts. Les Stéphanois doivent donc repartir en quête d’un attaquant et visiblement, les nouvelles recherches mèneraient du côté de la Russie.

L’option Chalov !