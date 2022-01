Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Beric, Gomis… Retour à la case départ pour Dupraz !

Publié le 27 janvier 2022 à 17h30 par T.M.

A l’ASSE, on cherche encore et toujours l’attaquant tant désiré par Pascal Dupraz. Alors que Robert Beric et Bafétimbi Gomis étaient annoncés comme des options plausibles, les deux anciens Stéphanois ne reviendront finalement pas dans le Forez.

Engagée dans une mission maintien très compliquée, l’ASSE veut donner les meilleurs moyens à Pascal Dupraz pour y arriver. Ainsi, depuis l’ouverture du mercato hivernal, ce sont 5 nouveaux joueurs qui ont rejoint le groupe stéphanois. Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub ainsi qu’Eliaquim Mangala ont posé leurs valises à l’ASSE. Un recrutement pas encore terminé toutefois. D’ici au 31 janvier, Dupraz veut accueillir un buteur. Cela a d’ailleurs été érigé en grande priorité pour ce mois de janvier. Une recherche qui est toutefois loin d’être simple. Il y a quelques jours, l’ASSE pensait toutefois tenir l’heureux élu en la personne de Jean-Philippe Mateta. L’affaire semblait bien engagée avec le joueur de Crystal Palace, mais les Eagles ont finalement revu leur position dans l’attente d’un remplaçant, faisant au final le choix de conserver l’ancien de l’OL. A défaut d’avoir Mateta, l’ASSE est donc repartie en quête d’un attaquant, activant pour cela plusieurs dossiers. Mais là encore, cela pourrait se solder par des échecs pour Dupraz.

C’est non pour Beric et Gomis ?