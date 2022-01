Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gros coup de tonnerre pour l'arrivée de Beric !

Publié le 27 janvier 2022 à 15h45 par La rédaction

En quête d'un attaquant, l'ASSE travaille sur retour de Robert Beric, mais cette piste s'est clairement refroidie puisque le Slovène privilégie désormais un départ en Chine.

Bien que l'AS Saint-Etienne se soit déjà bien renforcée sur le mercato, Pascal Dupraz confiait récemment qu'il attendait encore deux recrues. « Il nous reste une semaine. Nous avons l’intention de prendre a minima un attaquant et un défenseur », confiait l'entraîneur de l'ASSE en conférence de presse. La priorité est clairement de voir débarquer un avant-centre, mais les pistes s'enchaînent aussi rapidement que les échecs à l'image de Jean-Philippe Mateta, Sehrou Guirassy ou encore Vedat Muriqi, qui ont tous été annoncés dans le viseur de l'ASSE.

Beric file vers la Chine