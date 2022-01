Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue estivale de Sampaoli dit tout sur son arrivée !

Publié le 27 janvier 2022 à 15h30 par D.M.

Arrivé l'été dernier à Marseille, Amine Harit s'est confié longuement sur sa première partie de saison à l'OM et a abordé la question de son avenir.

Pour son premier mercato estival à la tête de l’OM, Pablo Longoria a frappé fort, offrant à son entraîneur douze recrues : Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola, Pedro Ruiz, Salim Ben Seghir et Amine Harit. L’international marocain est donc le dernier à avoir posé ses valises à Marseille. La DNCG avait attendu le début du mois de septembre pour validée l’arrivée d’Harit. Ce prêt avait été rendu possible par l’effort financier consenti par Alvaro Gonzalez et Pol Lirola, qui avaient accepté de baisser leur salaire. Cédé à l’OM par Schalke 04 jusqu’à la fin de la saison, le milieu offensif a connu une première partie de saison délicate, mais ne regrette absolument pas son choix.

« L’OM ? Ça a été un concours de circonstances »

Questionné par Radio Maritima , Amine Harit est revenu sur son aventure marseillaise et notamment sur son arrivée à l’OM. « Ça a été un concours de circonstances avec la descente de Schalke 04 l’année dernière. Et cette opportunité à l’OM s’est présentée. J’y étais plutôt favorable. L’OM représente la manière dont je suis, un peu passionné, un peu dans l’excès aussi. Parce que les supporters sont très passionnés ici. Ça a été une intégration plutôt facile pour moi (…) J’avais travaillé pendant les vacances. Mais j’avais des entraînements aménagés. Je suis arrivé à Marseille sans préparation, mais je me sentais bien » a confié l’international marocain, qui ne fait pas partie des premiers choix de Jorge Sampaoli.

« Je me sens bien ici, après le truc c'est que j'ai envie de jouer »