Mercato - OM : Le recrutement de Longoria est validé en interne !

Publié le 27 janvier 2022 à 14h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, Valentin Rongier n'a pas manqué de s'enflammer pour les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille s'est montré actif en enrôlant Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Le premier a d'ailleurs déjà trouvé le chemin des filets contre le RC Lens pour ses premières minutes à l'OM. Le second quant à lui pourrait connaître ses débuts olympiens contre Montpellier samedi. Quoi qu'il en soit, Valentin Rongier se réjouit de ces deux arrivées et assure que les deux recrues se sont parfaitement intégrées.

«On est content d'avoir de nouveaux joueurs»