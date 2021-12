Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le gros constat de Rongier sur Sampaoli depuis son arrivée !

Publié le 6 décembre 2021 à 23h10 par Th.B.

À la tête de l’effectif de l’OM depuis l’hiver dernier, Jorge Sampaoli s’est plutôt transformé et s’est considérablement affirmé depuis son arrivée à Marseille selon Valentin Rongier.

Après avoir mis à pied André Villas-Boas au début du mois de février dernier et nommé Nasser Larguet afin d’assurer l’intérim, les décideurs de l’OM ont offert les clés de l’effectif phocéen à Jorge Sampaoli. Grâce à son management et aux performances du groupe marseillais, l’Olympique de Marseille est parvenu à valider son billet pour la Ligue Europa. Et depuis, Jorge Sampaoli n’est plus le même auprès de ses joueurs et au niveau de son approche tactique comme Valentin Rongier l’a souligné ce lundi soir.

Rongier évoque deux Sampaoli différents depuis son arrivée