Mercato - OM : Une belle affaire en vue pour le recrutement de Longoria ?

Publié le 27 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Très actif depuis le début du mercato hivernal, l’OM pourrait tenter de profiter de la fin de contrat de Junior Sambia à Montpellier pour le faire venir dès ce mois de janvier.

« On essaie de trouver ce qui se rapproche le plus de ce qu'on recherche. On a un nombre correct de joueurs. On va voir comment évolue le marché, il peut y avoir des départs », confiait récemment Jorge Sampaoli en conférence de presse sur la suite du mercato hivernal à l’OM, qui a déjà bouclé les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Et il semblerait que Pablo Longoria ait flairé une bonne affaire avec un joueur de Montpellier…

Junior Sambia, le prochain coup de l’OM ?