Mercato - OM : Longoria a tenté un coup de poker à 27M€ !

Publié le 26 janvier 2022 à 21h15 par A.C.

Arkadiusz Milik fait à nouveau parler de lui en ce mercato, puisqu’après la Juventus c’est la Fiorentina qui aurait essayé de l’arracher à l'OM.

Arrivé il y a tout juste un an, Arkadiusz Milik ne vit pas son meilleur moment à l’Olympique de Marseille. Celui qui avait impressionné tout le monde la saison dernière semble avoir du mal à récupérer de sa blessure au genou, mais surtout ne semble pas trouver sa place dans le dispositif de Jorge Sampaoli. Ainsi, son départ a une nouvelle fois été évoqué, avec une énième tentative de la Juventus qui n’est pas allée jusqu’au bout, puisque c’est finalement Dušan Vlahović qui devrait poser ses valises à Turin. Mais c’est derniers jours c’est la Fiorentina qui aurait tenté sa chance auprès de l’OM, avec Milik justement envisagé pour pallier le départ de Vlahović.

Longoria a demandé 27M€ à la Fiorentina pour Milik