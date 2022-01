Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik poussé au départ par... Sampaoli ?

Publié le 26 janvier 2022 à 3h45 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, Arkadiusz Milik n'a plus d'avenir à l'OM dans le système de jeu de Jorge Sampaoli à en croire Bernard Rodriguez.

Auteur d'une première partie de saison poussive, Arkadiusz Milik est en difficulté à l'OM. A tel point que son départ est régulièrement évoqué. D'abord annoncé dans le viseur de la Juventus, le Polonais serait désormais suivi par la Fiorentina qui cherche un remplaçant à Dusan Vlahovic. Il faut dire qu'Arkadiusz Milik n'a pas le profil pour évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli comme l'explique Bernard Rodriguez.

Milik ne serait pas Sampaoli-compatible