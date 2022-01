Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce improbable sur le transfert de Neymar !

Publié le 26 janvier 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Témoin privilégié en 2017 du transfert de Neymar au PSG en 2017, Lionel Messi assure pourtant qu’il n’avait jamais discuté de ce départ avec l’attaquant brésilien.

En août 2017, le PSG réalisait une opération légendaire sur le marché des transferts en faisant de Neymar le joueur le plus cher de toute l’histoire avec son arrivée eu provenance du FC Barcelone pour 222M€. Un feuilleton qui avait logiquement fait couler beaucoup d’encre à cette période, et dont Lionel Messi a été l’un des spectateur privilégié. Et l’attaquant argentin, qui a depuis rejoint Neymar au PSG, s’est confié à ce sujet.

« Il ne m’a jamais dit ce qui avait motivé ce changement »