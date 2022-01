Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révélation de Messi sur le départ de Neymar du Barça !

Publié le 25 janvier 2022 à 15h45 par D.M.

A l'occasion d'un documentaire sur Neymar sorti sur Netflix, Lionel Messi est revenu sur le parcours de son coéquipier au PSG, mais aussi sur son départ du FC Barcelone en 2017.

Au FC Barcelone, la fameuse MSN composée de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar avait enchanté les supporters catalans. Mais ce trio a cessé d’exister en 2017 avec le départ du Brésilien au PSG. L’ancien joueur de Santos rejoignait le club parisien contre un chèque de 222M€, soit le transfert le plus cher de l’histoire. Deux ans après son arrivée dans la capitale, Neymar avait fait le forcing pour retourner au FC Barcelone. Depuis, la presse espagnole avait relayé des rumeurs sur un possible retour du Brésilien. Celles-ci ont pris fin en mai dernier après la prolongation de Neymar au PSG.

« Il ne me l’a jamais dit »