Mercato - OM : L'annonce fracassante d'Harit sur son avenir !

Publié le 27 janvier 2022 à 13h15 par D.M.

Prêté sans option d'achat par Schalke 04 jusqu'à la fin de la saison, Amine Harit a fait le point sur son avenir à l'OM.

Pablo Longoria avait fait parler de lui lors du dernier mercato estival. Et pour cause, le président marseillais était parvenu à renforcer considérablement le groupe de Jorge Sampaoli en bouclant l’arrivée de douze recrues et notamment celle d’Amine Harit. Lié à Schalke 04, l’international marocain a été prêté sans option d’achat à l’OM jusqu’à la fin de la saison. Alors que son temps de jeu reste irrégulier sous les ordres de Jorge Sampaoli, Harit s’est prononcé sur son avenir.

« J'aimerais bien rester bien sûr, après il y a plein de choses à prendre en compte »